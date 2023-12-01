نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تساهم بـ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 09:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت دولة الإمارات عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أقرته قمة “كوب 28″، ودعت جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر.

وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، على حسابه في منصة إكس “نهنئ كافة الأطراف على إطلاق هذا الصندوق المهم لتقديم استجابة فعّالة لتداعيات تغير المناخ… ويسرنا أن نعلن مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وندعو جميع الدول القادرة إلى المساهمة في هذه الجهود وتكريس روح التكاتف بين البشر”.