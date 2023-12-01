نشكركم على متابعتكم خبر صدور العدد 599 من مجلة “الجندي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 12:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

َأصدرت مجلة “الجندي” التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 599 لشهر ديسمبر 2023.

وبحسب “وام”، تناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وتطرقت كلمة مجلة “الجندي” في العدد الجديد إلى مؤتمر “COP28”، حيث قالت في هذا السياق إن “ استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف “COP28” يعكس المكانة العالمية المتميزة للدولة في مجال العمل المناخي، ومساهماتها الملموسة في قيادة الجهود العالمية، للحد من تأثيرات المتغيرات المناخية على شعوب العالم”.

ويرصد العدد الجديد للمجلة ، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء.

جدير بالذكر أن مجلة “الجندي” تأسست عام 1973، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتعمل منذ تأسيسها عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم، على نشر دراسات وبحوث وتقارير وملفات عسكرية متخصصة، تتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في الدولة والمنطقة العربية والعالم.