نشكركم على متابعتكم خبر أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 01:58 مساءً - خاص – نغم حسن

ارتفعت أسعار الذهب في دولة الإمارات صباح اليوم الجمعة، حيث وصل سعر الغرام من عيار 24، إلى 247.00 درهم إماراتي.

ووصل سعر الغرام عيار 22، إلى 228.75 درهم، والغرام من عيار 21، إلى 221.50 درهم، مقابل 189.75 للغرام من عيار 18.

وتتأثر أسعار المعدن الأصفر بعدة عوامل، أبرزها الحركة العالمية وسوق المجوهرات والتضخم وأسعار الفائدة.