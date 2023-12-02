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ولي عهد دبي: دامت الإمارات منيعة قوية، ودامت قيادتها الرشيدة ذخراً لشعبها الوفي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 03:59 مساءً - خاص – دوت الخليج

 

نشر سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي، تغريدة بمناسبة يوم الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات.

 

وقال سموه على منصة “إكس”، اليوم: “الثاني من ديسمبر يوم نجدد فيه كل عام عهد الوفاء والولاء لإماراتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة وشعبنا المعطاء”.

 

وأضاف: “دامت الإمارات منيعة قوية، ودامت قيادتها الرشيدة ذخراً لشعبها الوفي ورمزاً لرفعتها بين الأمم والشعوب، ودام عز أهل الإمارات عنواناً للكرم والعطاء”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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