نشكركم على متابعتكم خبر للمرة الرابعة تواليا.. تجديد عضوية الإمارات في مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة “ب” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 03:59 مساءً - متابعة – دوت الخليج

تصدرت دولة الإمارات انتخابات عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة “ب”، للمرة الرابعة على التوالي في لندن.

وجاء الإعلان عن النتائج أمس، خلال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس المنظمة، والتي تستمر حتى السابع من ديسمبر الحالي، وفق “وام”.

وتلقت الإمارات إشادات دولية لدورها المحوري في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات التي تعزز معايير السلامة البحرية، وتسهم في الحفاظ على بيئتها، وتعزز كفاءة القطاع البحري عالميا.