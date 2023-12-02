نشكركم على متابعتكم خبر جوجل يحتفي بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 03:59 مساءً - متابعة بتول ضوا

يحتفي محرك البحث العالمي «غوغل» اليوم السبت بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، والذي يوافق اليوم السبت 2 ديسمبر 2023. وذلك بوضع صورة العلم الإماراتي على صفحته. وبالضغط على الصورة تنبثق الألعاب النارية الملونة بألوان العلم الإماراتي. وفي الصفحة نفسها تظهر المعلومات الخاصة بعد الاتحاد الـ52،

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 بالذكرى الـ 52، لقيام اتحاد الإمارات السبع، في ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 52 عاماً مضيئة وحافلة بالإنجازات.

ويمثل عيد الاتحاد الـ52 مناسبة للاحتفاء بإنجازات دولة الإمارات التي حققتها منذ إعلان الاتحاد 1971 على يد الآباء المؤسسين.