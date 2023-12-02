نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 ديسمبر 2023 07:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:32 المد الثاني عند الساعة 07:05 والجزر الأول عند الساعة 09:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:08.

وفي بحر عمان الموج خفيف ..ويحدث المد الأول عند الساعة 12:13 والمد الثاني عند الساعة 02:10 والجزر الأول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 19:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 21 85 45

دبي 28 22 70 40

الشارقة 29 19 80 45

عجمان 29 22 85 40

أم القيوين 29 18 85 45

رأس الخيمة 30 22 80 45

الفجيرة 29 23 80 40

العـين 29 18 85 30

ليوا 29 17 90 35

الرويس 28 21 90 45

السلع 27 19 85 40

دلـمـا 26 22 80 45

طنب الكبرى 27 23 75 40

طنب الصغرى 27 23 75 40

أبو موسى 27 23 75 40