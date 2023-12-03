نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تستقبل الدفعة الرابعة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وصلت الدفعة الرابعة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان إلى الدولة، مساء أمس، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بعلاج 1000 طفل فلسطيني من المصابين وعلاج 1000 من المصابين بأمراض السرطان من غزة في مستشفيات الإمارات.

وبحسب “وام”، حطّت الطائرة القادمة من مطار العريش في مصر، في مطار أبوظبي وعلى متنها 77 ممن يحتاجون للرعاية الطبية، إضافة إلى 43 مرافقاً من عائلاتهم.