نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يواصل لقاءاته مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال “COP28 “ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 3 ديسمبر 2023 09:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” لقاءاته مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28 ” الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.

وبحسب “وام”، التقى سموه – كلاً على حده – فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا وفخامة بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وفخامة فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو.

وبحث سموه مع القادة المشاركين في “COP28 ” العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة وسبل دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خاصة مجالات التنمية المستدامة.. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة مع الضيوف عدداً من القضايا المطروحة على جدول أعمال وفعاليات “COP28 ”.. متطلعين إلى الخروج بنتائج عملية تسهم في دفع نوعي لمسار العمل المناخي الدولي في ظل التداعيات الخطيرة لتغير المناخ على العالم أجمع.

وأشاد القادة خلال هذه اللقاءات بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال كلمته في “القمة العالمية للعمل المناخي” بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم .. مؤكدين على ما تمثله هذه المبادرة من أهمية على صعيد سد فجوة التمويل في مجال العمل المناخي العالمي ودعم الاستدامة لما فيه خير البشرية.

حضر اللقاءات..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف “COP28”ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وعدد من المسؤولين.