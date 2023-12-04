نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 10:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 4-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.