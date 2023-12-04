المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يباشر استقبال المصابين

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 ديسمبر 2023 12:55 مساءً - متابعة – دوت الخليج

باشر المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، استقبال المصابين، بعد وصول أول حالتين لمصابين فلسطينيين يعانيان من كسور بليغة.

ويضم الفريق الطبي الإماراتي المختص في المستشفى كوادر متخصصة ومؤهلة في جميع المجالات الطبية.

ودشن المستشفى الميداني أمس الأول، ويأتي في إطار جهود الإمارات لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم منظومة غزة الصحية.

ويتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته أكثر من 150 سريرا، في إطار عملية “الفارس الشهم 3”.

ويضم المستشفى غرفا جراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة، وغرفا للعناية الحثيثة، وقسما للتخدير وعيادات تخصصية باطنية وأسنان وعظام وطب نفسي وغيرها من الخدمات الكثيرة.

كما يقدم خدمات الأشعة المقطعية والسينية والصيدلة، وهو مزود بمختبر يضم أجهزة حديثة تعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل.