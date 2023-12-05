نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : رئيس الدولة يستقبل الملك محمد السادس وسط مراسم رسمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 05:55 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

استقبل رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه ملك المغرب محمد السادس وسط مراسم رسمية، وذلك خلال زيارة أعلن عنها في وقت سابق للبلاد.

حيث يبدأ العاهل المغربي اليوم الاثنين زيارة رسمية له تلبية لدعوة تلقاها من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وفق ما أفاد به بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب.

فيما لم يوضح البلاغ أي تفاصيل عن أسباب الزيارة وأهدافها، وما إذا كانت هذه الزيارة ستشمل زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة كما شاع في وقت سابق أم لا.