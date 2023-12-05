نشكركم على متابعتكم خبر “دبي للخدمات المالية” تعفي الإدراجات المرتبطة بالاستدامة في “ناسداك دبي” من الرسوم التنظيمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أنها ستعفي المصدرين الراغبين بإدراج السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي من كافة الرسوم التنظيمية خلال عام 2024. وهذا الإعفاء سيسري على الفور وينطبق طوال عام 2024.

وبحسب “وام”، يأتي هذا القرار الذي تم الإعلان عنه من قبل إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية اليوم في مؤتمر الأطراف COP28 ، تأكيداً على التزام السلطة بتسريع نمو أسواق المال المستدامة في مركز دبي المالي العالمي وذلك منذ نشر مجموعتها الأولى من الإرشادات حول أفضل الممارسات لإدراج السندات والصكوك الخضراء في 2018.

وبرزت ناسداك دبي، وهي بورصة مركز دبي المالي العالمي، لتصبح أكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية حيث بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي المدرجة فيها أكثر من 60% وما يقارب 50% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العملات.

وزيادة في دعم مصادر التمويل للمشاريع المستدامة في دولة الإمارات والمنطقة ككل، ينطبق الإعفاء من الرسم على كافة السندات والصكوك التي تحمل المعرفات الخضراء أو الاجتماعية أو المعرفات الخاصة بالاستدامة أو المناخ أو التكيف مع المناخ أو التحول المناخي وما شابهها من المعرفات.

وقال إيان جونستون، إن السلطة تفخر بالاستمرار بلعب دور جوهري في بناء مركز للتمويل المستدام في الدولة، ومع اقتراب نهاية “عام الاستدامة”، ومع ترؤس الدولة مؤتمر الأطراف، تؤكد السلطة التزامها بتشجيع الشركات على التحول نحو إصدار السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة لتمويل المشاريع المستدامة بيئياً ومناخياً.

ولفت إلى الإجراءات الرقابية المبسطة، كما سيعمل الإعفاء من الرسم على تحفيز وتسريع إدراجات السندات والصكوك المستدامة من مركز دبي المالي العالمي.

وينطبق هذا الإعفاء على كافة المصدرين الجدد والجهات التي سبق لها الإصدار الذين يقدمون الطلب المناسب لسلطة دبي للخدمات المالية، ويسري الاعفاء فورا ويغطي الطلبات التي يتم استلامها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024.