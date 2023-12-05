نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات واليابان تعززان التعاون في مجال النقل الجوي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 11:52 صباحاً - متابعة – دوت الخليج

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقا مع سلطة الطيران اليابانية لتعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية، في ختام جولة مباحثات استمرت ليومين في طوكيو.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق لتعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي، وزيادة الحركة الجوية بين البلدين، وفق “وام”.

واشتمل على رفع الشروط الأولية لتشغيل الناقلات الإماراتية إلى مطاري هانيدا وناريتا في طوكيو، لتسهيل حركة السفر بين البلدين.

ومنحت سلطة الطيران اليابانية حقوقا تشغيلية لرحلات الشحن إلى مطار ناريتا، أحد أهم المطارات العالمية للشحن الجوي.