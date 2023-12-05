نشكركم على متابعتكم خبر فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – دوت الخليج

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عنة فتح باب التسجيل للراغبين في أدا فريضة الحج للموسم 1445هـ / 2024م.

وقالت الهيئة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استقبال طلبات التسجيل عبلر التطبيق الذكي للهيئة: AWQAFUAE، أو موقعها الرسمي.

أفادت الهيئة عبر منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، بأن التسجيل مستمر لغاية 21 ديسمبر الحالي.