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فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج 2024

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نشكركم على متابعتكم خبر فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – دوت الخليج

 

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عنة فتح باب التسجيل للراغبين في أدا فريضة الحج للموسم 1445هـ / 2024م.

 

وقالت الهيئة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استقبال طلبات التسجيل عبلر التطبيق الذكي للهيئة: AWQAFUAE، أو موقعها الرسمي.

 

أفادت الهيئة عبر منصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، بأن التسجيل مستمر لغاية 21 ديسمبر الحالي.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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