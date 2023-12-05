نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصل إلى الدوحة على رأس وفد الإمارات للمشاركة في القمة الخليجية الـ 44 التي تستضيفها قطر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى الدوحة على رأس وفد دولة الإمارات للمشاركة في الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ أعمالها اليوم في دولة قطر الشقيقة.

وبحسب “وام”، كان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي.

ورحب صاحب السمو أمير قطر بأخيه صاحب السمو رئيس الدولة – خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار – وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية.

ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة وفد رسمي يضم كلاً من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الدولة لدى قطر.