نشكركم على متابعتكم خبر المنافسة القوية عنوان الحلقة الثانية من بطولة فزاع لليولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 05:51 مساءً - ارتفع سقف المنافسة والتحدي وسط أجواء حماسية على مسرح الميدان بالمرموم، نجح خلالها اليويلة المشاركون من تقديم عرض مميز، وذلك في الحلقة الثانية من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وشهدت الحلقة الثانية تنافساً مثيرًا بين أربعة مشاركين لبلوغ الدور الثاني، وكسب بطاقتي الصعود كل من عبد الله الفلاحي من العين الذي حقق 75 علامة، وعبد الله آل رضا من دبي الذي حقق 60 علامة، فيما جاء ثالثاً سلطان الخنبشي من الشارقة برصيد 40 علامة، ورابعاً سالم الكتبي من عجمان برصيد 25 علامة.

التحديات

تنافس المشاركون في 6 تحديات، وهي اليولة التي تقدم 25 علامة، وسؤال الموروث وهو عبارة عن تحدي تراثي ينال فيها كل يويل يجيب بشكل صحيح على 10 علامات، والسباحة 15 علامة، والرماية 15 علامة، وعد القصيد 15 علامة، والركض بالهجن 20 علامة.

وفي تحدي الموروث أجاب كل من الفلاحي والكتبي بشكل صحيح، ليكسبا 10 علامات.

أما في اليولة التي يقوم بتحكيمها خليفة بن سبعين، فقدم اليويلة عرضاً مميزًا، ليكسب الـ 25 علامة، عبد الله رضا، وسلطان الخنبشي.

وقدم ابن سبعين، نصائح لليويلة، مطالبًا إياهم بأهمية التركيز على المهارة الأفضل بحسب أجسادهم، والعمل على تطوير مهارات المشي، وإتقان المسك و” فرّ” السلاح، من أجل تقديم العرض الأفضل والأنسب في المراحل المقبلة.

وفي تحدي السباحة التي تقام في مجمع حمدان الرياضي، تفوق عبد الله الفلاحي وعبد الله رضا ليكسب كل منهما 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، كسب الـ 15 علامة، الفلاحي والكتبي.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركون قصيدة من كلمات الشاعر محمد بن خميس المزروعي، بعنوان ” يابن خميس الطايف .. يوم من الأيام”، استطاع كل من الفلاحي والخنبشي من الحصول على علامتها.

وفي تحدي الركض بالهجن الذي أقيم على مضمار المرموم، في نفس موقع البطولة، تفوق الفلاحي وآل رضا، ليكسب كل منهما 20 علامة.

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن مواصلة هذه البطولة الوطنية على امتداد 24 عامًا مؤشر واضح على نجاحها وشعبيتها الكبيرة بين أبناء الدولة، كما أن الغاية من التعديلات التي تطرأ على البطولة في كل عام هو استدامتها، ضمن رؤية واستراتيجية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في إبراز الإرث الإماراتي بكافة جوانبه، وغرسه في الأجيال الصاعدة.

واختتمت أواديسيان حديثها بالقول: أن البطولة ذاخرة بالمواهب ليس فقط على صعيد اليولة، إنما هدف البطولة هو تعزيز كل ما من شأنه أن يمكّن أبناء الإمارات ويزيدهم علمًا وارتباطًا بتراثهم الوطني الأصيل.

يذكر أن الحلقة قدمها راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

الفنان فاضل المزروعي ضيف الحلقة الثانية

على أنغام أغنية “أجمل بلاد” حلّ الشاعر فاضل المزروعي، ضيفاً على الحلقة الثانية من برنامج الميدان، والذي اعتبر انطلاقته الحقيقية من خلال أغنية ” ساكن دبي” في عام 2006، وقال كل الشكر لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لإتاحة الفرصة في المشاركة في هذا البرنامج المتابع من الجميع، وفي هذه الأيام المليئة بالمشاعر والتي تتزامن مع احتفالاتنا باليوم الوطني الـ52 .

تأهل مستحق

استطاع اليويل عبد الله الفلاحي من انتزاع بطاقة التأهل الأولى في منافسات الحلقة الثانية من برنامج الميدان 19 بعد منافسة قوية استمرت حتى التحدي الأخير، وعن هذا التأهل قال الفلاحي: كانت منافسة قوية مع أخواني، خصوصًا بعد أن قدّم الجميع أداء ملفت في اليولة، ولكن حاولت التعويض ونجحت في باقي التحديات، المرحلة المقبلة تحتاج إلى مجهود أكبر لأن المنافسة بالتأكيد سوف تزداد، لذلك سوف أعمل على مضاعفة مجهودي في التدريبات خلال الفترة القادمة.

جدول علامات المتسابقين:

اليويل

فقرة الموروث

السباحة

الرماية

عد القصيد

الركض

اليولة

المجموع %

عبد الله الفلاحي

10

15

15

15

20

–

75

عبد الله آل رضا

–

15

–

–

20

25

60

سلطان الخنبشي

–

–

–

15

–

25

40

سالم الكتبي

10

–

15

–

–

–

25

ــ انتهى ــ

نبذة عن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

يعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسالته تتمحور في تعزيز التراث الوطني الإماراتي وتناقله بين الأجيال، والتعريف به على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تنظيم أجندة من الفعاليات والمسابقات التراثية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لحفظ وتوثيق التراث الوطني، وتوفير المصادر والمراجع التراثية للباحثين والمهتمين وكافة أفراد المجتمع. ويعد المركز أيضًا منصة لجميع مبادرات وبطولات وأنشطة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المعنية بالتراث والتي تسعى بمجملها إلى ترسيخ الثقافة التراثية الإماراتية العريقة في الجيل الجديد، وتعزيز الوعي لديه بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع وتعميق دوره وتفعيل مشاركته في حفظ الهوية الوطنية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hhc.gov.ae