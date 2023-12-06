نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: دعم العمل الخليجي المشترك هو نهج الإمارات منذ عهد الشيخ زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن نهج دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دعم العمل الخليجي المشترك كونه السبيل لتحقيق مصالح دول المنطقة وشعوبها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة، والإسهام في ترسيخ أسس الاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي.

جاء ذلك بعد مشاركة سموه في الدورة الـ 44 لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “X”: “شاركت اليوم في القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة وأشكر أخي تميم بن حمد آل ثاني على دعوته الكريمة. نهج دولة الإمارات منذ عهد الشيخ زايد، رحمه الله، دعم العمل الخليجي المشترك كونه السبيل لتحقيق مصالح دول المنطقة وشعوبها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة، والإسهام في ترسيخ أسس الاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي”.