نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس فنلندا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 02:55 مساءً - متابعة – دوت الخليج

بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس الفنلندي “ساولي نينيستو”، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين للرئيس الفنلندي.

كما أرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، برقيتي تهنئة برئيس وزراء فنلندا “بيتري أوربو”.