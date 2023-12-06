نشكركم على متابعتكم خبر مطار دبي يحصد جائزة عالمية جديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 03:56 مساءً - خاص – دوت الخليج

حصد مطار دبي الدولي “DXB”، مرة أخرى، لقب المطار الرائد في العالم، خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية في دبي.

واستقبل مطار دبي الدولي 64.5 مليون مسافر في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع الحفاظ على جودة الخدمة وضمان تجربة سلسة وممتعة للضيوف.

وتعد جوائز السفر العالمية من الجوائز المرموقة والمعترف بها عالميا في صناعة السفر والسياحة العالمية.