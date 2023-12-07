نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الصحة تُعلن وفاة طفل من القادمين إلى الإمارات للعلاج من قطاع غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 ديسمبر 2023 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفاة طفل “6 سنوات” من المصابين القادمين من قطاع غزة إثر معاناته مع سرطان الدم الليمفاوي الحاد، يوم أمس، معربةً عن تعازيها لذويه.

وبحسب صحيفة “البيان”، أشارت الوزارة إلى أن الطفل الراحل كان يعاني مضاعفات عدة، وتم نقله للعلاج في أحد مراكز الرعاية الصحية إلا أن وضعه الصحي استمر في التفاقم حتى وفاته.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمصابين من قطاع غزة، وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.