نشكركم على متابعتكم خبر غدا.. انطلاق مهرجان ليوا الدولي 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 ديسمبر 2023 04:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

ينطلق غدا الجمعة مهرجان ليوا الدولي 2024 مع أول الفعاليات المتمثلة في الاستعراض الحر للسيارات في حلبة مرعب للاستعراض، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، وينظم المهرجان نادي ليوا الرياضي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي.

وبحسب “وام”، تبدأ فعاليات الاستعراض الحر غدا الجمعة وبعد غد السبت حيث تنطلق المنافسة يوميا في تمام الساعة السادسة مساء وتستمر حتى منتصف الليل، ومن المنتظر مشاركة أكثر من 130 سيارة في الاستعراض عبر كل فئات المنافسة.

وتعد منافسات الاستعراض الحر للسيارات من التحديات المحببة للشباب وتحظى بإقبال كبير، وتبدأ المنافسة غدا بإعطاء كل متسابق مساحة من أجل تقديم أفضل حركات استعراضية بالسيارة وتطبيق الحركات المطلوبة خلال المدة الزمنية المحددة لكل متسابق، ومن أشهر الحركات التي سيؤديها المتسابقين غدا، العقدة، والخبة، والسيطرة والعكسية.

ويعد مهرجان ليوا الدولي مناسبة سنوية لمحبي رياضات السرعة والتحدي وعشاق البر، وسيكون الاستعراض الحر بداية قوية لسلسلة من البطولات الرياضية المنتظرة للسيارات والدراجات والمحركات بالإضافة إلى البطولات التراثية المختلفة وأبرزها سباقات الخيل، والهجن، والصقور وهدد الحمام وتستمر حتى 31 من ديسمبر الجاري الذي سيشهد انطلاق بطولة صعود التل للسيارات.

وستحفل منطقة تل مرعب يوميا بفعاليات وأنشطة مختلفة أبرزها المزرعة الذكية، وحديقة حيوان مرعب، وممشى مرعب، وقرية ليوا، وسوق تل مرعب والملاعب الرياضية الحاضرة في مرعب.

ووجه عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي التحية لكل المشاركين في المنافسات والجماهير الحريصة على الحضور إلى منطقة تل مرعب للاستمتاع بالمهرجان وفعالياته المختلفة وحضور أجواء البر والتخييم في المنطقة.

وقال : “ينتظر عشاق المغامرات والرياضات في مهرجان ليوا الدولي محطة مميزة من المنافسات للمشاركين والمحترفين في رياضات السيارات والمحركات بأنواعها ومحبي كسر الأرقام القياسية في كل موسم، خصوصا أن المهرجان قد أصبح علامة فارقة في كل موسم بما يحمله من بطولات عالمية ودولية ونشاطات ساهمت في اجتذاب المشاركين من كل العالم”.