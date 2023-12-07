نشكركم على متابعتكم خبر ميزانية المصرف المركزي تلامس حاجز 640 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 ديسمبر 2023 10:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 640 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وبحسب “وام”، أوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر سبتمبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32% لتصل إلى 639.57 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 484.63 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل 154.9 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 15.7% أو ما يعادل 87 مليار درهم مقابل نحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 260.29 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في سبتمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 215.14 مليار درهم، و117.81 مليار درهم للودائع، و2.57 مليار درهم للقروض والسلف، و43.76 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 291.13 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 200.62 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و127.15 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و10.68 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و9.99 مليار درهم خصوم أخرى.