نشكركم على متابعتكم خبر مهرجان دبي للتسوّق ينطلق غداً.. 38 يوماً من الترفيه والتشويق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 ديسمبر 2023 09:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تنطلق الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق، الجمعة 8 ديسمبر/ كانون الأول، وبجعبتها الكثير من الفعاليات الترفيهية، والتخفيضات والسحوبات والجوائز. ويلعب هذا المهرجان السنوي دوراً حيوياً في دعم اقتصاد المدينة، ما يساعد في ترسيخ مكانتها عاصمة التسوق على مستوى العالم وأفضل مدينة للعيش والعمل واستقطاب الزوار.

ويعود المهرجان بالفائدة المهمة على العديد من القطاعات، حيث تمكّن إقامة الأسواق المؤقتة طوال فترة المهرجان الشركات الصغيرة والعلامات التجارية المحلية من الوصول إلى آلاف العملاء الجدد، ما يعزز روح المبادرة لديهم، بينما تتيح السحوبات المميزة والعروض الترويجية فرصاً للجميع للفوز بجوائز قيّمة، وكذلك توفير المال على مشترياتهم، سواء كان ذلك عند شراء الضروريات اليومية أو كماليات الحياة. كما أن استضافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية على مدار 38 يوماً في جميع أنحاء المدينة تسهم بشكل كبير في جعل دبي الوجهة المفضلة لملايين الأشخاص الذين يزورونها خلال موسم الأعياد، بالإضافة إلى المقيمين من 200 جنسية الذين يعتبرون المدينة موطناً لهم.

وتعمل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، وشركاؤها الاستراتيجيون، معاً بشكل وثيق لضمان أن يقدم موسم المهرجان 38 يوماً من العروض التي لا مثيل لها، وأنشطة وفعاليات مناسبة لجميع أفراد العائلة، وتجارب تناول طعام استثنائية كل يوم.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي للمؤسسة: «يجمع هذا المهرجان كل عام العائلات والأصدقاء والمقيمين والزوار لخلق ذكريات جميلة، ولقد حرصنا في هذه الدورة على تقديم فرصة للجميع للاستمتاع بقيمة استثنائية وتجارب مميزة في جميع أنحاء المدينة، جزءاً من التزامنا بجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل».

ومن بين الشركاء الاستراتيجيين للمهرجان، أشار عبد الله سالم المانع، مدير عام اتصالات من «إي آند»، إلى أهمية التعاون مع كافة القطاعات للاستفادة من التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه قطاع التكنولوجيا والاتصالات في تلك القطاعات.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية (منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى): «لقد استعدّت دبي لحدث ضخم آخر مع مهرجان دبي للتسوق المقبل، كما تتأهب طيران الإمارات لجلب الزوار من مختلف أنحاء العالم، لتجربة واحد من أكبر الأحداث التي تشهدها المدينة».

فيما قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: نفخر برعاية المهرجان، منذ بدايته في عام 1996، ونحرص كل عام على تزويد عملائنا من المقيمين والزوار بعروض استثنائية تتخطى توقعاتهم. ولأول مرّة على الإطلاق، يمكن لعملاء إينوك و«أوتوبرو» و«زووم» في كافة أرجاء الدولة الاستفادة من عروضنا السنوية والمشاركة فيها.

وأعلنت «مجموعة مراكز التسوق» في دبي، فرصاً للفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون درهم خلال مهرجان دبي للتسوق بمشاركة 21 مركزاً تجارياً.

ويحصل المتسوقون على قسيمة سحب عند التسوق بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة وسيتم اختيار 25 رابحاً لتجربة «دولاب الحظ» على المنصة الرئيسية لسحوبات مهرجان دبي للتسوق وربح جوائز نقدية بفئات مختلفة 10,000، 15,000، 20,000، 25,000، 30,000، 40,000 درهم.

ومن المقرر أن يتم إجراء السحوبات الأسبوعية في 17 و24 و31 ديسمبر، و7 و14 يناير خلال فترة مهرجان دبي للتسوق.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: «نتطلع إلى مكافأة المتسوقين خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث نعمل على تعزيز تجربة التسوق خلال مهرجان دبي للتسوق من خلال تقديم جوائز نقدية عبر تجربة دولاب الحظ واستلامهم للجوائز».

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 21 مركزاً تجارياً: البرشاء مول، البرشاء جنوب مول، مركز الغرير، مركز البستان، مركز بوابة الخيل المجتمعي، الورقاء سيتي مول، أرابيان سنتر، برجمان، باي أفينيو مول، فيستيفال بلازا، اتحاد مول، مركز الكرامة، مارينا سكيب مول، موتور سيتي مول، مركز مُدن المجتمعي، ند الحمر مول، الريف مول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، سيليكون سنترال.