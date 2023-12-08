نشكركم على متابعتكم خبر “تريندز” يدشن العمل الفني “ترانسيندنس” في “COP28” لتعزيز الوعي البيئي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 ديسمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الأيقونة الفنية “ترانسيندنس”، التي تمزج بين التوعية والإبداع، وتخاطب العقول قبل الأبصار بقضايا المناخ والبيئة والاستدامة، وذلك في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، الذي تتواصل فعالياته حتى 12 ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وبحسب “وام”، حضر حفل التدشين مجموعة من المسؤولين والإعلاميين والفنانين، والمهتمين بالفنون والبيئة والعمل المناخي والاستدامة.

ويمتاز العمل الفني “ترانسيندنس”، الذي نفذته المصممة الإماراتية روضة المزروعي ويأتي على هيئة مكعب تفاعلي بمقاس 4 × 3 أمتار مع مدخل ومخرج، بألواح ثنائية اللون تعكس البيئة المحيطة وتتغير الألوان بتغير الضوء والمشهد، فضلاً عن أن تكوينه يتضمن مواد طبيعية ومستدامة، مما يدلل على أن الفن كان ولا يزال صديقاً للبيئة، ويستطيع إيصال الرسائل العلمية والمعرفية ببساطة لمختلف فئات الجمهور.

ويحمل العمل الإبداعي رسالة تحث على التعايش بين البشر والطبيعة، ويحتوي على لوحة من الطحالب الطبيعية ترمز إلى المرونة والقدرة على التكيف، ولوحة أخرى من المواد النشطة حرارياً يتغير لونها باللمس، وتدلل على التأثير البشري على البيئة المحيطة به، ودوره في تمادي ظواهر التغير المناخي، كما تم تزويده بكاميرا تكشف النشاط الحراري، لتبين كيف يؤثر الحضور البشري والحركة والتفاعل داخل العمل الفني على البيئة المحيطة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن الفن أسرع وسيلة وأنجع طريق لإجراء التغييرات الجوهرية في العالم المحيط، حيث يمتلك لغة عالمية قادرة على بناء الوعي وتشكيل الفكر والتوعية بالقضايا والأزمات والصراعات التي تشهدها الأرض، كما يمكن للفن أيضاً إيصال المعلومة وتوضيح الرسالة للأشخاص بسهولة من خلال الألوان والمواد المستخدمة في التصاميم الإبداعية.

وأشار إلى أن تدشين “تريندز” لـ “ ”ترانسيندنس” يعد جزءاً من أجندة فعاليات وأنشطة المركز خلال “COP28”، ويهدف العمل في المقام الأول إلى دعم العمل المناخي وجهود التنمية المستدامة وتعزيز الوعي البيئي، والتوعية بظواهر التغير المناخي الآخذة في التطرف والحدة.

من جهتها قالت المصممة الإماراتية روضة المزروعي إن العمل الفني “ترانسيندنس”، يتكون من مواد مستدامة ومُعاد تدويرها معتمدة من قبل مبادرة الأهداف القائمة على العلوم (SBTi) ، لتواكب أحدث علوم البيئة والمناخ، وتعزز أفضل الممارسات العالمية في خفض الانبعاثات الكربونية الضارة وتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري لخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر.

إلى ذلك، يواصل جناح “تريندز” المشارك في مؤتمر الأطراف «COP28»، استقطاب كبار الزوار والمهتمين ببحوث المناخ ودراسات الاستدامة والبيئة.