“نقل عجمان” تعتمد المعايير الخاصة بترخيص شركات توصيل الطلبات

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 ديسمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمدت هيئة النقل في عجمان المعايير الخاصة بترخيص عمل شركات توصيل الطلبات بغرض تنظيم عملية النقل والحوكمة بهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية ومن أجل تلبية احتياجات القاطنين في الإمارة .

وبحسب “وام”، اشتملت الاشتراطات على مستوى ترخيص المنشآت وتدريب وترخيص السائقين واشتراطات ترخيص المركبات والدراجات بالإضافة الى اشتراطات صناديق التوصيل بالتعاون مع الجهات المعنية على أن تتضمن معايير السلامة والجودة.

وقال عمر محمد لوتاه ، المدير العام لهيئة النقل في عجمان : شملت العديد من الاشتراطات الخاصة بالسائقين والدراجات ابرزها ،أن تستوفي متطلبات السلامة التي تشمل كلا من ، اصدار تصاريح تشغيلية للدراجة و تصاريح مزاولة المهنة لسائقي الدراجات ، بعد خضوعهم للتدريب، و استيفاء المواصفات الجديدة.

وأفاد المدير العام للهيئة بانه تم وضع آلية لاستخدام الدراجات وهي ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة للشركات المشغلة لمزاولة نشاط النقل بالمركبات او الدراجات أو إدارة طلبات النقل والتوصيل التي يتم طلبها من التطبيقات الذكية و المنصات الإلكترونية .

واكد أهمية اتباع الشركات الخاصة بمزاولة نشاط التوصيل اللوائح التنظيمية والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة المتعلقة بالنشاط و توفير مكتب ومركبات ومواقف تتناسب مع طبيعة النشاط وعدم لصق أو تعليق أي مواد دعائية على هيكل المركبة دون الحصول على موافقة الهيئة ،وعدم التنازل عن التصريح للغير أو التصرف فيه دون موافقة الهيئة ، وأهمية استخدام المركبات فقط في النشاط المخصص لذلك مستعرضا اشتراطات خاصة بصندوق التوصيل الذي يستخدم في عملية التوصيل .