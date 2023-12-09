نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تضبط 94 مركبة ودراجة نارية خالفت إرشادات عيد الاتحاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 ديسمبر 2023 07:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ضبطت شرطة دبي 94 مركبة ودراجة نارية، وحررت 4420 مخالفة خطرة، لسائقين خالفوا اشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 للدولة.

وستطبق أحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات، والذي تصل غالبية قيمة فك الحجز فيه إلى خمسين ألف درهم، وفق “البيان”.

وكشف اللواء “سيف مهير المزروعي”، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن “معظم المخالفات تركزت في مناطق الروية، والجميرا، وبعض المناطق السكنية والأماكن الترفيهية”.

وأشار إلى أن فئة السائقين خالفوا قواعد السير والمرور وقاموا بأعمال فوضى واستعراضات على الطرق الداخلية والخارجية، وإزعاج لقاطني الإمارة. كما قاموا بإقامة المسيرات والتجمعات العشوائية، وعدم الالتزام بتعليمات رجال الشرطة، وتعطيل حركة السير والمرور وإغلاق الطريق على الآخرين”.

وأضاف أن “السائقين المخالفين قاموا أيضاً بتزويد المركبة بمواد الضجيج، وإدخال إضافات غير مُرخصة في هياكل المحركات، وإدخال زوائد تؤثر على الرؤية. بالإضافة إلى تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به، والخروج من النوافذ وفتحة السقف، واستخدام الرش سبريه الحفلات. وطمس لوحة الأرقام الأمامية أو الخلفية وتغيير لون المركبة، وتعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي”.

وأردف: “كما قام بعض السائقين بتعكير صفو العوائل في المخيمات الصحراوية، وذلك من خلال القيام بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة، ورفع صوت الأناشيد والأغاني بطريقة تزعج مرتادي تلك المناطق”.