نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : قرقاش: الفيتو في مجلس الأمن أضاع فرصة وقف نزيف الخسائر البشرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 ديسمبر 2023 09:00 مساءً -

متابعة – مروة البطة

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد القرار الذي قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة أضاع فرصة لوقف نزيف الخسائر البشرية.

وكتب قرقاش في تدوينة على منصة إكس، إن «استخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد القرار الذي قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة أضاع فرصة لوقف نزيف الخسائر البشرية، وألقى بظلال سلبية حول قدرة المجتمع الدولي في حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة».

كما شدد قرقاش على أن: «العالم اليوم أحوج ما يكون إلى توحيد معاييره الأخلاقية والانحياز للإنسانية».