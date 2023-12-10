نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء في “مدينة إكسبو دبي” تزامناً مع انعقاد مؤتمر COP28 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 ديسمبر 2023 05:55 مساءً - متابعة:نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مواصلة الإمارات العمل الجاد في مجال الاستدامة والتغير المناخي، بما يوازي جهودها في التنمية الاقتصادية، فهي مقوم أساسي وثابت في مسيرتنا التنموية الشاملة والمستمرة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر “كوب28″، حيث تم اعتماد 10 مبادرات وقرارات جديدة تحقق مستهدفات الإمارات الوطنية البيئية الجديدة.

وقال سموه في تدوينات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “X”: “ترأست في “مدينة إكسبو دبي” اجتماعاً لمجلس الوزراء تزامناً مع انعقاد مؤتمر COP28، استعرضنا في بدايته حصيلة الجهود الوطنية للدولة في المجال البيئي التي شملت أكثر من 120 قراراً في الاستدامة والتغير المناخي وتنمية مواردنا الطبيعية أصدرها المجلس خلال الأعوام الخمسة الماضية.. وفي العام 2023 وحده، أطلقنا أكثر من 60 قراراً جديداً شكلت منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات لتعزيز جهود الدولة وملفها في مشاركة العالم التصدي لآثار التغير المناخي”.

وأضاف سموه: “الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال البيئة والتغير المناخي آتت ثمارها حيث جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في تحوّل الطاقة، ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023 “GFI”، والسادس عالمياً في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، واستثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة، وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى بالقطاع على مدى العقد المقبل”.

وتابع سموه: “اعتمدنا في مجلس الوزراء 10 مبادرات وقرارات جديدة لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية البيئية الجديدة .. حيث اعتمدنا الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 والتي تعمل على رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال، واعتمدنا مبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات.. وإطلاق سجل وطني لأرصدة الكربون بما يمكن المؤسسات الحكومية والخاصة من تقييم وتوثيق مساهماتهم في التقليل من انبعاثات الكربون بشهادات حكومية موثقة.. واعتمدنا تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة لتقديمه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية والذي يوثق نجاح الجهود الوطنية في تخفيض انبعاثات الكربون في مختلف القطاعات.. واعتمدنا أيضا الإصدار الأول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة …. كما اعتمدنا إنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية.. وإطلاق سياسة لوقود الطيران المستدام والإنشاءات الذكية في الدولة”.

وختم سموه تدويناته قائلاً: “دولة الإمارات تواصل العمل بكل جدية ونشاط في مجال الاستدامة والتغير المناخي وجهودنا في هذا القطاع موازية لجهود التنمية الاقتصادية وهي مقوم أساسي وثابت في مسيرتنا التنموية الشاملة والمستمرة بإذن الله”.