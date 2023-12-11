نشكركم على متابعتكم خبر “المحترفين” تعلن الفائزين بمبادرة ” الجماهير” في الجولة العاشرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة “دوري الجماهير”، في الجولة العاشرة، لدوري أدنوك للمحترفين، موسم 2023 – 2024، تحفيزًا للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وبحسب “وام”، فاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الوحدة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي اتحاد كلباء، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة “النادي الضيف”، حصد نادي الوصل المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي العين على المركز الثاني في نفس الفئة بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.