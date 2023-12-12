المالية المركزية في الشارقة تُطلق الخطة الاستراتيجية 2023-2025

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة الخطة الاستراتيجية للأعوام (2023-2025) .

وبحسب “وام”، نظمت الدائرة بهذه المناسبة أقامته بمقر مجموعة “بيئة” بالشارقة بحضور سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، و الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، وبدر آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وعدد من مدراء الوحدات التنظيمية والخبراء، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام وممثلي التخطيط الاستراتيجي بالدائرة.

و قال سعادة وليد الصايغ، إن الخطة الاستراتيجية الجديدة اتخذَت ‏من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة منهجاً نستشرف به مستقبلاً و قادراً على تجاوز التحديات، والمحافظة على المكتسبات، وسنواصل في ضوئه تحقيق النجاحات والإنجازات، ونؤكد أننا سنكون في مقدمة الجهات الجديرة بترجمة وتنفيذ أفكار سموه ورؤاه لبناء صرح مالي مزدهر لإمارتنا الباسمة، وأجيالنا القادمة”.

من جانبه قال بدر آل علي، لقد وضعنا نصب أعيننا ‏هدفاً أساسياً، يخدم توجهات إمارة الشارقة بأن تكون مقصداً إقليمياً وعالمياً، ومركزاً مرموقاً في المجال المالي، كونه مجالا أساسيا يدعم خطط التنمية، ويؤسس بنية تحتية ثابتة تقوم عليها مجالات تنموية أخرى.

وأضاف: انسجاماً مع دورها في دفع عجلة التنمية،‏ ‏وتلبية للتطلعات الحكومية ‏للإمارة، فقد ربطت دائرة المالية المركزية في الشارقة ‏استراتيجيتها في أربعة مجالات ‏حكومية رئيسية، لدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في خلق فرص ترفع مستويات المعيشة، وتضمن تأسيس مؤسسات وأنظمة وخدمات حكومية مرنة وموثوقة، وغيرها.

وأشار إلى أنه ومن أجل تحقيق أقصى قدر ممكن لتعزيز جاذبية إمارة الشارقة في ضوء قوة نظامها المالي، فإن الجهود المشاركة في صياغة الاستراتيجية للأعوام 2023-2025 أكدت سعيها المستمر بتطوير سياسات مالية مستدامة، وتأهيل كوادر بشرية تقوم بالاستغلال الأمثل لأصول الإمارة، وتحسين جودة الحسابات المالية، والشفافية، ‏وتفعيل نظام المشتريات والعقود بشكل تنافسي، وتدير موازنة الأداء بمعايير تقييم مبتكرة، وضبط النفقات وربطها بآليات واضحة، وتعزيز التصنيف الائتماني، وهي كلها عوامل من شأنها رفع مكانة الشارقة مالياً واستثمارياً.

وتسعى الخطة الاستراتيجية (2023-2025) لتنمية ثقافة جودة الحياة وتعزيز التضامن المؤسسي والمجتمعي، وخلق بيئة تعزز التميز وتضمن استمرارية الأعمال، وتفعيل منظومة الاستثمار في الكوادر المواطنة وتمكينها، وإنجاز التحول الرقمي، وربط الذكاء الاصطناعي بأنظمة مالية مبتكرة.

وأكدت الدائرة على استمرارية تحقيق إنجازات مميزة على المستوى المؤسسي، وفيما يخص الخدمات الحكومية، حيث يتمحور التركيز في هذا الجانب على تعزيز التحول الإلكتروني لجميع الخدمات، بالإضافة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي لتعزيز ورفع جودة الخدمات المقدمة من دائرة المالية المركزية بالشارقة لكافة المتعاملين، وكذلك هو الحال فيما يتعلق برضا المتعاملين الذي يساعد دوماً على تحقيق التميز المؤسسي.