نشكركم على متابعتكم خبر برعاية منصور بن زايد .. فعاليات ومسابقات مهرجان ومزاد الوثبة للتمور تنطلق اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ينطلق اليوم “مهرجان ومزاد الوثبة للتمور”، الذي تستمر فعالياته ومسابقاته حتى 22 ديسمبر الجاري في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وبحسب “وام”، يتضمن المهرجان 9 مسابقات رئيسة خصصت لها 83 جائزة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2.5 مليون درهم، وتتضمن مزاينة تمور (النخبة، الدباس، الخلاص، الشيشي، الفرض، بومعان)، ومسابقات تغليف التمور (بإضافات وبدون إضافات)، ومسابقة الطبخ بالتمور.

كما يتضمن المهرجان “مزاد التمور”، اليومي الذي يقدم أجود وأفخر أنواع التمور الإماراتية؛ إذ تقوم اللجنة المنظمة باستلام التمور المعبأة في الصناديق المخصصة لذلك من المزارعين وتحديد النوعية والكمية ومعاينتها وفحصها وتجهيزها للمزايدة يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى 12 ظهرا، فيما تنطلق المزايدات يومياً في تمام الساعة 5 مساءً، وتتاح المشاركة فيها لجمهور المهرجان من مواطنين ومقيمين وزوار.

ويضم السوق الشعبي في مهرجان ومزاد الوثبة للتمور عشرات المحلات الزراعية وأجنحة العارضين من مشاركين ورعاة وداعمين، وسوق الشركات والتمور، وعرض التمور المشاركة في المزاينة، ومجموعة من الفعاليات التراثية المصممة للزوار؛ حيث يفتح السوق أبوابه أمام الزوار من الساعة 4 عصراً ولغاية 10 مساءً.

ويهدف مهرجان ومزاد الوثبة للتمور إلى أن يكون ركنا ثابتا في مهرجان الشيخ زايد التراثي بمنطقة الوثبة، للحفاظ على الموروث الثقافي والزراعي في الدولة، واستقطاب الزوار والسياح للاستمتاع بالتراث الإماراتي الأصيل، ولإيجاد منصة متخصصة بتسويق وبيع التمور الإماراتية والدولية ومنتجاتها، وتبادل الخبرات بين المزارعين من دول العالم كافة حول أساليب الزراعة الحديثة، وكيفية العناية بشجرة النخيل.