نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تفعل منظومة جديدة على مفترق الطرق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 11:52 صباحاً - متابعة – دوت الخليج

فعلت شرطة أبوظبي، اليوم، الضبط الآلي لنظام الرادارات على مفترق الطرق، الذي يعمل بالطاقة الشمسية.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن أنظمة الرادارات الجديدة “EXIT-I”، تعمل على مراقبة وضبط السائقين المخالفين المتجاوزين من أمام مثلث مفترق الطرق. والسائقين المخالفين المتجاوزين للمركبات والمتسببين في عرقلة حركة السير والمتعمدين للدخول أمام المركبات الأخرى على المداخل.

ويهدف إدخال هذه الأنظمة، وفق شرطة أبوظبي، إلى تنبيه السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء أولوية المرور للمركبات والدخول من الأماكن المصرح بها. حفاظا على سلام الجميع، والحد من الحوادث.