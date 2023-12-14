نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يستقبل ذي يزن بن هيثم آل سعيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 06:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، في قصر الشاطئ بأبوظبي، السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان الشقيقة.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء بالسيد ذي يزن بن هيثم الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.. فيما حمَّله سموه أطيب أمنياته إلى أخيه السلطان هيثم ولسلطنة عمان دوام الرفعة والرخاء.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة مع وزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية التاريخية التي تربط دولة الإمارات وسلطنة عمان وشعبيهما.. وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة في مجالات الثقافة والرياضة والشباب.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، و سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.