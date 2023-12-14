نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: 200 دولة اجتمعت في “COP28” من أجل هدف واحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن 200 دولة اجتمعت خلال مؤتمر الأطراف “كوب 28” في مدينة إكسبو دبي من أجل هدف واحد وهو حماية الكوكب وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وكتب سموه عبر منصة “إكس”: “على مدى أسبوعين وتزامناً مع عام الاستدامة، رحبت دولتنا بأكثر من 70 ألف ضيف من نحو 200 دولة اجتمعوا خلال مؤتمر الأطراف “كوب 28″ في مدينة إكسبو دبي من أجل هدف واحد وهو حماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة … أدركنا منذ البداية أن التحدي كبير لكن قيادة دولة الإمارات دائماً ترى في التحديات فرصاً من أجل صنع مستقبل أفضل مع توحيد جميع الجهود العالمية في هذه المهمة الإنسانية النبيلة … نشكر كل فرقنا الوطنية التي عملت على مدى شهور من أجل تقديم حدث دولي استثنائي يليق باسم دولة الإمارات العربية المتحدة.”.