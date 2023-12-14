نشكركم على متابعتكم خبر إلغاء ترخيص وتسجيل شركة “كوجينت” للوساطة التأمينية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 ديسمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – دوت الخليج

ألغى مصرف الإمارات المركزي، ترخيص شركة “كوجينت للوساطة التأمينية”، العاملة في دولة الإمارات، وشطب اسمها من السجل، وفق أحكام المادة (22/2) من قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013، في شأن نظام وساطة التأمين.

وجاءت العقوبة نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت ضعف إطار الامتثال في الشركة، وعدم تلبية المتطلبات المتعلقة بالالتزامات التنظيمية ولرقابية.

ويسعى مصرف الإمارات المركزي إلى ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة، وأنظمة المصرف المركزي. بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.