نشكركم على متابعتكم خبر أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 ديسمبر 2023 08:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات صباح اليوم الجمعة تغيراً في الأسعار، حيث وصل سعر الغرام من عيار 24، إلى AED 246.50.

ووصل سعر الغرام عيار 22، إلى AED 228.25، والغرام من عيار 21، إلى AED 221.00، مقابل AED 189.50 للغرام من عيار 18.

وتتأثر أسعار المعدن الأصفر بعدة عوامل، أبرزها الحركة العالمية وسوق المجوهرات والتضخم وأسعار الفائدة.