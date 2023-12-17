نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 08:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 17-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية و الغربية، وورطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.