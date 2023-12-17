نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة : أتمنى لأخي مشعل الأحمد الصباح التوفيق في قيادة الكويت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 11:50 صباحاً - خاص – دوت الخليج

قال صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله: “أتمنى لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات”.

وأضاف: “سنواصل العمل معاً من أجل تعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام لما فيه الخير لشعوب المنطقة”.