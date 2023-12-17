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رئيس الدولة : أتمنى لأخي مشعل الأحمد الصباح التوفيق في قيادة الكويت

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 ديسمبر 2023 11:50 صباحاً - خاص – دوت الخليج

 

قال صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله: “أتمنى لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات”.

 

وأضاف: “سنواصل العمل معاً من أجل تعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام لما فيه الخير لشعوب المنطقة”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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