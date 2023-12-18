نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نواف الصباح قائد حكيم خدم وطنه ستة عقود وعزز العلاقات الإماراتية ـ الكويتية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 06:56 صباحاً - متابعة:نازك عيسى

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببالغ الحزن والأسى أخاه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر والسلوان.

ودون سموه أمس عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «‏رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وخالص العزاء وعميق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل. لقد كان الراحل الكبير قائداً حكيماً قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية ـ الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك».

وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الذي انتقل إلى جوار ربه.

وقد أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من أمس، وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج.

وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن ديوان الرئاسة عن إقامة صلاة الغائب على روح الفقيد المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – تغمده الله بواسع رحمته اليوم بعد صلاة الظهر في جميع مساجد الدولة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «عزاؤنا لأهلنا في الكويت.. ولإخواننا أسرة آل الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح.. خدم وطنه ستة عقود وأدى أمانته بكل إخلاص وحط رحاله عند غفور كريم.. نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة عبر حسابه في «إكس»: «خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة آل الصباح الكرام وأهلنا الشعب الكويتي الشقيق في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بعد حياة زاخرة قضاها في خدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية.. رحم الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه: «ننعى المغفور له بإذن الله، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي انتقل إلى جوار ربه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى عموم آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق».

ونعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه إن دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والإسلامية فجعت بوفاة قائد من قادتها المرموقين بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه، وأمتيه العربية والإسلامية، وفقدت الكويت رمزاً وطنياً خالداً كرس حياته من أجل نهضتها وأسهم في تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً».

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان، بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب دولة الكويت الشقيقة، ولآل الصباح الكرام، في الفقيد الكبير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما نعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه: «برحيل فقيد الكويت الكبير الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، فقدت الأمتان العربية والإسلامية أحد أبرز القادة الذين تركوا بصمة واضحة المعالم على الصعيد العربي والدولي لأكثر من نصف قرن.. وقد كان الراحل أخاً وصديقاً مميزاً للإمارات، حيث أسهم بتفانٍ وإخلاص في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ودعا صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.. المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

ونعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين البيان التالي: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر سخره لخدمة وطنه وشعبه.

ويتقدم ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق.. ويتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته».

كما نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي». صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية، تاركاً خلفه إرثاً حافلاً بالعطاء والعفو والتواضع».

وتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب دولة الكويت الشقيقة، ولآل الصباح الكرام، في الفقيد الكبير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم شعب الكويت وأهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقد أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم، وتنكيس الأعلام على جميع الدوائر المحلية في الإمارة.

وأعلن أمس الديوان الأميري الكويتي، عن وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وقال الديوان في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»: «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».