نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : وفاة 3 مواطنين على شارع الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 06:56 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

تقدمت القيادة العامة لشرطة الشارقة بخالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر ثلاثة مواطنين توفوا إثر حادث مروري وقع مساء أمس السبت، على شارع الإمارات، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب الذي يتلقى علاجه إثر إصابته البليغة جراء الحادث.

وقالت القيادة في حسابها على موقع فيسبوك “تلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغاً عند الساعة الـ(7:17) دقيقة مساء يوم أمس السبت، عن وقوع حادث تدهور مركبة ذات دفع رباعي على شارع الإمارات من نفق الزبير باتجاه الجسر رقم (7)”.

وأضافت القيادة: “على الفور، توجهت كافة الفرق الشرطية المختصة والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع حادث تدهور مركبة واصطدامها بالحاجز الحديدي الفاصل بين الشارعين، وبعمود الإنارة، ونتج عنه وفاة ثلاثة مواطنين، وإصابة رابع بإصابات بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وبالمعاينة والتخطيط للحادث، توضح أن السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ هو السبب الرئيسي في وقوع هذا الحادث المؤسف.

لتناشد القيادة إثر ذلك جميع “قائدي المركبات، بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، وخفض السرعات وعدم الانشغال بغير الطريق، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع”.