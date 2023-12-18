نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 08:59 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 18-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.