نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الفجيرة ينقل تعازي رئيس الدولة لأمير الكويت في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 09:56 صباحاً - متابعة- سوزان حسن

نقل ذلك صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة تعبر عن تعازيه ومواساته، “اللهم “”الإخوة والأخوات، قدم صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تعازيه للشيخ في وفاة نواف أحمد الجابر الصباح. “رحمه الله.”

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي أمير دولة الكويت والوفد الوطني المرافق له.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وأقارب الضحايا، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والرضوان، ويسكنه فسيح الجنان، ويلهمه الأجر والثواب. تحية لعائلة صباح وشعب الكويت الشقيق يلهمهم الصبر والسلوان.

كما نقل صاحب السمو حاكم الفجيرة تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وأعرب الشيخ منصور بن آل نهيان رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ زايد آل نهيان رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب قصر الرئاسة الإماراتي عن تعازيه في وفاة الفقيد. الشيخ نواف أحمد رحمه الله.

وأشاد الجميع بفضائل الفقيد ومسيرته المزدهرة في خدمة الوطن والشعب والأمة، وتمنى للكويت الشقيقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة سمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح.

تعازي إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة والوفد المرافق له وفيهم: سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ محمد ولي عهد الفجيرة، سمو بن حمد بن محمد الشرقي، صاحب السمو الشيخ الشيخ محمد بن حمد الشرقي ورئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام راشد بن حمد الشرقي الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي الشيخ ماجد بن ساي ماجد بن سعيد النعيمي وسعادة الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي عجمان وبعض كبار المسؤولين المسؤولين.

وكان سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي والوفد المرافق له قد وصل في وقت سابق لتقديم التعازي، وكان في استقباله بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد عبدالله وزير الدولة لشؤون الكويت في الديوان الأميري. سعادة مبارك صباح .