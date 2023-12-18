نشكركم على متابعتكم خبر “سوق سابع” المجتمعي في العين يشهد إقبالا من الزوار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

شهد “سوق سابع”، الذي تنظمه بلدية مدينة العين بهدف دعم المنتجات المحلية والتراثية والتجار المواطنين، إقبالا من الزائرين والمهتمين بالمنتجات التراثية والمحلية التي يعرضها أصحاب العزب والمزارعين والأسر المنتجة.

وبحسب “وام”، يأتي افتتاح “سوق سابع” ضمن مبادرات البلدية التي تهدف إلى خلق وجهة سياحية جديدة في مدينة العين لتكون متنفساً طبيعياً لسكان وزوار المدينة، بالإضافة إلى توفير أماكن مخصصة للتجار المحليين ليمكنهم استخدامها لبيع منتجاتهم، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في المدينة.

وقال نايل راشد الشامسي، مدير مركز بلدية مدينة العين في منطقة الهير: “نحن موجدون في “سوق سابع” لدعم أصحاب العزب والمزارع والمنتجين المحليين وتوفير احتياجات أفراد المجتمع بهدف دعم السياحة الداخلية، وإيجاد وجهة جديدة في مدينة العين تتوفر فيها مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والمحلية”، موضحا أن السوق الذي انطلقت فعالياته منذ 25 نوفمبر الماضي، يفتح أبوابه كل يوم سبت من كل أسبوع.

وأضاف أن السوق يشهد إقبالا من المهتمين بالمنتجات المحلية والتراثية وذلك لوجود العديد من الأسر المنتجة والمعروضات التقليدية والتراثية من المأكولات والعطور وغيرها من المنتجات ذات الطابع المحلي، حيث تجاوز عدد المشاركين فيه كل أسبوع 100 مشارك، فيما وصل عدد الزائرين أكثر من 8000 زائر، لافتا إلى أن السوق ينظم فعاليات متنوعة وعروضا جاذبة من بينها عرض السيارات الكلاسيكية.

وأوضح أن السوق يضم منطقة البيع المخصصة للأنشطة التجارية، بما في ذلك بيع المواشي والفواكه الموسمية المحلية والشتلات الزراعية والتمور والعسل والألبان والمنسوجات ومستلزمات التخييم، بينما تمّ تخصيص أماكن لعربات الطعام والأكشاك المتنوعة، ومنطقة للفعاليات والأنشطة المتنوعة والمسابقات والعروض والفقرات الترفيهية المتنوعة التي تقام في منطقة المسرح التفاعلي، بالإضافة إلى ركن المأكولات والمشروبات ومنطقة ألعاب الأطفال.

ودعا الشامسي أفراد الجمهور إلى زيارة السوق والاستفادة من المنتجات المحلية والتراثية المعروضة والفعاليات المصاحبة والاستمتاع بالأجواء التراثية التي يوفرها.

ويقع سوق سابع “المجتمعي” على طريق العين–ناهل، بالقرب من المخرج 25 في منطقة مساكن، ويقام كل يوم سبت في نهاية الأسبوع من 25 نوفمبر الجاري حتى 25 مايو القادم، ويستقبل الزائرين من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً.