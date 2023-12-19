نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يهنئ الرئيس المصري بفوزه بالانتخابات الرئاسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 07:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “X”: “أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية .. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة .. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار .. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين”.