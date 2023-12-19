نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : إصابة 5 أشخاص إثر تدهور مركبة في الروية بدبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 07:00 مساءً -

متابعة – مروة البطة

أفادت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي اليوم الثلاثاء أنه أصيب خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاماً بإصابات متفاوتة، في حادث تدهور مركبة نتيجة القيادة بطيش وتهور والاستعراض في منطقة رملية بالروية في دبي.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه عند الساعة 21:00 من مساء أمس الاثنين، انتقلت الدوريات المرورية بعد تلقيها لبلاغ عن وقوع حادث تدهور مركبة في منطقة الروية.

ولدى وصول الدوريات تبين بأن قائد المركبة المدعو م.ع.م إماراتي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاماً قام بقيادة المركبة بطيش وتهور واستعرض في الساحة الرملية بمنطقة الروية وأثناء الانحراف المفاجئ للمركبة تدهورت، ما أدى إلى إصابة سائقها وأربعة أشخاص آخرين كانوا برفقته بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولفت المزروعي، إلى أن الدوريات المرورية قامت بتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما عملت فرق العمل على تحريك ونقل المركبة المتضررة من الحادث.

كما ناشد الأسر إلى حماية أبنائها من مصير مظلم، بسبب تركهم يعبثون بمركبات تتحول إلى أدوات قتل في الصحراء والطرق العامة.