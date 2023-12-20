نشكركم على متابعتكم خبر عاجل:«إقامة دبي» تعلن القبض على شبكة دولية للهجرة غير الشرعيّة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 06:56 صباحاً -

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن القبض على شبكة دولية متورطة في عمليات الهجرة غير الشرعية إلى عدد من الدول الأوروبية، من بينها مجموعة من الجنسيات المتعددة.

وأوضحت “إقامة دبي” أن عملية القبض على أعضاء الشبكة تمت بعد رصد وتتبع دقيق للمتورطين، حيث تم التعرف عليهم من خلال أنظمة التتبع والمعلومات الموثوقة والنتائج ومتابعة الحالات السابقة، وبعد بناء قاعدة بيانات شاملة. عن الشبكة وأعضائها.

أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير الهيئة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن إقامة دبي تعطي الأولوية للأمن والسلامة وتحرص على التحسين المستمر لجاهزيتها لمواجهة التحديات الجديدة من خلال اعتماد الأنظمة الرقمية المتقدمة وزيادة القدرات الشخصية. فعالية. كما تحرص على العمل الوثيق مع الجهات الاتحادية وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية الدولية لتبادل المعلومات والخبرات للقضاء على المخاطر المحتملة وتأكيد القدرة على الرد بحزم على هذا النوع من الجرائم.

وشدد الفريق مالي على أهمية الجهود الجماعية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وضمان الأمن الوطني والمساهمة في الاعتراف بأمن الدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن أهمية تعزيز العمليات المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود. بمختلف أشكاله، مشيداً بالتعاون المثمر بين أجهزة إنفاذ القانون المختلفة في الدولة وتأثيرها في ضمان أعلى مستوى من الأمن والأمان الذي يعد من أهم سمات المجتمع الإماراتي.

وأكد المسؤولون عن القبض على شبكة المهاجرين غير الشرعيين أن مكتب الإقامة في دبي استجاب على الفور وعمل بكل التزام ودقة بعد استكمال كافة المعلومات ومراجعة الأنظمة وإعداد كافة البيانات المتعلقة بالقضية. اتبع خطة منسقة لإحباط خطط الشبكة واعتقال أعضائها في أسرع وقت ممكن. ويبرهن هذا المشروع، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على التزام الإدارة العامة بضمان سلامة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من يعيش على أراضيها أو يزورها بصفته كبار الشخصيات من خلال الاستمرار في تحسين القدرات البشرية والتقنية، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والتركيز على المعلومات الاستباقية والاستجابة السريعة. .

وأضاف مسؤول العمليات الأمنية أنه من خلال عمليات الرصد والمتابعة الميدانية المستمرة، تم التعرف على هوية الشخص المسؤول عن العمليات اللوجستية للشبكة في البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستهداف الأشخاص المتورطين من المنطقة. رصد اللحظة الأولى لدخولهم البلاد. تتبعهم من غرفتهم في الفندق، قبل مغادرتهم وأثناء وجودهم في المطار. وتم خلال العملية اكتشاف سلوكيات مشبوهة تتعلق بسير عمليات الهجرة غير الشرعية، وتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية.

وكان مسؤول الدعم اللوجستي للشبكة يخضع للمراقبة أثناء تواجده في الدولة، وتبين من تحركاته والمعلومات الواردة من مصادر مقيمة في دبي أنه كان على وشك القيام بعملية هجرة غير شرعية عبر أحد مطارات الدولة. وتم تنفيذ عملية مشتركة مع وزارة الداخلية ممثلة بشرطة المطار، وتم تشكيل فريق عمل. ومن خلال عملية مشتركة لتبادل المعلومات الأمنية، تم على وجه السرعة إلقاء القبض على كافة الأطراف المتورطة في القضية وإحالتهم إلى النيابة العامة. إمارة أبو ظبي.