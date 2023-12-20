نشكركم على متابعتكم خبر وفاة رجل وامرأة بحادث مروري مأساوي في دبي بسبب السرعة الزائدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 06:59 مساءً - متابعة بتول ضوا

لقي رجل وامرأة حتفهما بشكل مأساوي في حادث مروري في منطقة الخوانيج بدبي. ووقع الحادث عندما فقد سائق سيارة رياضية السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى سقوط السيارة من أعلى جسر الاتحاد مول.

السبب الرئيسي للحوادث المرورية الجسيمة، كما أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، هو تجاوز السرعة المحددة على الطرق. حيث يعيق هذا السلوك المتهور قدرة السائق على تقييم ظروف الطريق، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على سيارته وزيادة احتمال وقوع حوادث مرورية خطيرة بشكل كبير.

وفيما يتعلق بالحادث، أوضح اللواء المزروعي أن السيارة الرياضية كان يقودها السائق مساء الثلاثاء الساعة 10:55 مساءً. وكانت السيارة تسير بسرعة عالية عبر جسر اتحاد مول في منطقة الخوانيج. عندما اقترب السائق من منحنى الجسر، انحرفت السيارة عن مسارها، واصطدمت بالرصيف قبل أن تصعد الحاجز الأسمنتي وتهبط في النهاية من أعلى الجسر إلى الشارع السفلي.

وبحسب اللواء المزروعي، وبسبب السرعة الزائدة للسيارة، انحرفت إلى الاتجاه المعاكس للشارع السفلي، وتوقفت في النهاية على الجزيرة الفاصلة بين المسارين. وعلى الفور، اندلع حريق، مما أدى إلى وفاة السائق وراكبة بشكل مأساوي.

وتم إرسال خبراء قسم التفتيش من إدارة الحوادث المرورية إلى مكان الحادث بتوجيهات من اللواء المزروعي. وكان هدفهم الأساسي هو جمع أدلة دقيقة لتحديد الأسباب الكامنة وراء الحادث. وفي الوقت نفسه، تمكنت الدوريات المرورية من إدارة انسيابية المركبات بكفاءة، مما يضمن سلامة موقع الحادث. وقد سهّل ذلك العمل السلس لسيارات الإسعاف ومركبات الإنقاذ، مما مكنها من القيام بواجباتها على الفور وتنفيذ التدابير اللازمة.