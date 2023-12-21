نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 ديسمبر 2023 08:05 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 21-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بشكل عام، وتظهر السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، مع فرصة سقوط الأمطار، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض، وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (25 – 28) / الصغرى (16 – 22).

المناطق الداخلية: العظمى (27 – 30) / الصغرى (8 – 12).

المناطق الجبلبة: العظمى (14 – 19) / الصغرى (7 – 11).