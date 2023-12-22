نشكركم على متابعتكم خبر بيان مهم من وزارة الخارجية للمواطنين المتواجدين في التشيك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 ديسمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى دعت وزارة الخارجية جميع مواطني الإمارات المتواجدين بمدينة براغ في جمهورية التشيك بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد من المنطقة التي وقع فيها “إطلاق النار”. كما طالبت المواطنين المتواجدين هناك باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التشيكية والتواصل في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي.